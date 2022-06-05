Полонені російські солдати, які воювали проти України

Російські окупанти масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із захисниками України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих «кадирівців» та посилений контроль з боку «особістів» та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України, зазначили у розвідці.

За даними розвідників, командування 30 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії РФ приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади затримали при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску «Шияни» (Бєлгородська область) та насильно повернули в зону активних бойових дій. Тепер в підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України.

Воєнна розвідка України також оприлюднила список командного складу 30 омсбр 2 загальновійськової армії ЗС РФ, що діють на Лиманському напрямку. Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що російське командування не випускає з території РФ родини військових, які воюють в Україні. За інформацією розвідки, у Західному військовому окрузі Росії родинам офіцерів заборонили виїжджати з країни. А якщо російські військові відмовляться виконувати бойові завдання, їхніх дружин та дітей погрожують переселити в депресивні регіони на Далекий Схід.