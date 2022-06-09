Російське керівництво намагається приховати реальні масштаби втрат та намагається дозувати відправлення тіл в РФ

В Мелітополі шукають додаткові холодильники для зберігання тіл вбитих російських військових. Окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. За інформацією української розвідки, міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений і більше не може приймати трупи вбитих окупантів.

«6 червня російські військові приїхали до ТОВ «Арон-М» (Мелітополь, вул. Ломоносова, 370) та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг. Керівництво компанії було повідомлене про «рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців», – повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У розвідці розповіли, що ці події пов’язані з великими втратами окупантів. Окрім того, російське керівництво намагається приховати реальні масштаби втрат та намагається дозувати відправлення тіл в РФ і максимально розтягувати цей процес у часі.

У повідомленні також зазначено, що наразі в Мелітополь активно завозять тіла окупантів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе.