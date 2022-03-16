Щоб приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих «новобранців» і добровольців, які прибули з Росії

Росіяни спалюють тіла своїх загиблих військових у Донецькому металургійному комбінату, щоб приховати реальну кількість загиблих. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією української розвідки, росіяни не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з «ЛНР», «ДНР» і спалюють тіла росіян.

«В тимчасово окупованому Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих «мобілізованих» жителів окупованих територій в магазині «Копійка». Видачею тіл займається так звана «поліція» російської окупаційної армії. При цьому, із документів родичам загиблих видають тільки свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів де, як і за яких обставин вони загинули – немає», – сказано у повідомленні управління розвідки.

Зараз на тимчасово окупованих територіях Донецької області продовжується примусовий набір до складу 1 Армійського корпусу окупантів.

«Переважна частина «новобранців» відправляється в найгарячіші точки без відповідної підготовки. Здебільшого їх використовують на передовій для розчищення перешкод та риття окопів. Відзначається вкрай низький рівень забезпечення та брак їжі. Втрати серед «новобранців» сягають 70-80%», – вказано у повідомленні розвідки.

Щоб приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих «новобранців» і добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну загинуло 13,8 тис. солдатів з РФ. Росія ці втрати приховує.