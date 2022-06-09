Державний архів Львівщини збирає матеріали щодо повномасштабної війни

Державний архів Львівської області проводить документування фактів повномасштабної війни Росії проти України. Усіх небайдужих просять долучитися до формування архівного фонду для майбутніх поколінь.

У четвер, 9 червня, з нагоди Міжнародного дня архівів у львівському архіві організували виставку, щоб показати свою роботу та зібрані матеріали про теперішню війну.

Наукова співробітниця архіву Олена Горбач розповіла ZAXID.NET, що працівники архіву здійснюють документування фактів повномашстабної російсько-української війни з перших її днів. Згодом ініціативу львівських архівістів підтримала Державна архівна служба, видавши офіційний наказ про документування війни.

«Ми збираємо свідчення, інші докази звірств російських окупантів, українську та іноземну пресу, різні вивіски, спогади, матеріали виставок про війну, спілкуємося з фотографами та фотохудожниками. Усе долучаємо до майбутнього фонду. Маємо марку про русскій воєнний корабль, навіть є уламки збитої над Львовом ракети. Матеріалу досить багато, формуємо його за рубриками», – каже Олена Горбач.

9 червня у Державному архіві Львівської області показали зібрані на сьогодні матеріали про російсько-українську війну (фото архіву)

Матеріали будуть зберігатися постійно у фонді архіву для майбутніх поколінь.

«Сьогодні ми привернули увагу та закликали спільноту долучатися до збору та збереження матеріалів для майбутніх поколінь. Оскільки війна ще не закінчилася, ми продовжуємо збирати матеріал. Просимо усіх небайдужих громадян долучитися до формування фонду про війну Російської Федерації в Україні», – додала Олена Горбач.

Спогади та матеріали можна надсилати на адресу: вул. Підвальна, 13, м. Львів, 79008 та на електронну пошту Державного архіву Львівської області: archive_lviv@arch.gov.ua.