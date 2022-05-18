Державний департамент Сполучених Штатів Америки запускає нову програму, метою якої стане збір, аналіз та розповсюдження доказів, скоєних Росією воєнних злочинів в Україні. Про це повідомляє CNN.

Заявлена програма отримала назву «Обсерваторія конфліктів» і документуватиме, перевірятиме і розповсюджуватиме свідоцтва з відкритих джерел про дії російських військ під час війни, розв'язаної Владіміром Путіним.

«Обсерваторія конфліктів аналізуватиме та зберігатиме загальнодоступну та комерційно доступну інформацію, включаючи супутникові знімки та інформацію, що розповсюджується через соціальні мережі, відповідно до міжнародних правових стандартів, для використання у поточних та майбутніх механізмах підзвітності», – йдеться у повідомленні.

Інформація буде опублікована через онлайн-платформу, додали у Держдепі.

Нагадаємо, що 42 представники Міжнародного кримінального суду 17 травня приїхали до України. Вони розслідуватимуть злочини Росії на війні.

Таким чином, в Україну відправили найбільшу групу працівників МКС – слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу – з моменту заснування Офісу прокурора МКС.

Представники суду будуть збирати докази воєнних злочинів та злочинів проти людяності, зокрема опитувати свідків. Слідчі мають тісно співпрацювати з українською владою.