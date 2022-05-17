Офіс генпрокурора встановив другого росіянина, який брав участь у зґвалтуваннях цивільних українок на Київщині. Ним виявився 20-річний Булат Фассахов, який служив радіотелефоністом, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За її інформацією, у березні 2022 року Фассахов разом зі співслужбовцем увірвались до приватного будинку в одному з сіл Броварського району. Він наказав спільнику закрити всіх мешканців будинку в підвалі, крім однієї жінки. Залякуючи жертву зброєю та розправою над сім’єю, він її зґвалтував.

Як повідомила Венедіктова, через кілька днів воєнний злочин повторився. Цей же військовослужбовець разом із ще трьома зайшли вже до іншого будинку. Сім’ю вивели на вулицю, залишивши одну жінку, яку по черзі зґвалтували, погрожуючи вбивством.

«Встановлення решти причетних до цих звірств триває. Якщо ви впізнали підозрюваного чи маєте інформацію про причетність цього військовослужбовця ЗС РФ до інших воєнних злочинів або щодо його спільників – сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75», – написала генпрокурорка.

Першому ґвалтівникові з числа російських військових оголосили підозру в березні. Він зі спільниками кілька разів зґвалтував жінку у Броварському районі, вбивши перед цим її беззбройного чоловіка.

Окрім того, російські загарбники в Україні також ґвалтують неповнолітніх.