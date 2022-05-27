Окупанти деморалізовані і не хочуть воювати

Служба безпеки України перехопила телефонну розмову окупантів, з якої випливає, що з армії РФ тікають, попри погрози розстрілів та покарань з боку командування.

«Пацани просто беруть і їдуть уже. Нашу бригаду по-любому будуть розформовувати, бо багато людей звільнилося. Ось їде, наприклад, одна людина після закінчення терміну контракту… стрибає в КаМАЗ, а за ним ще 8 людей стрибають, які хочуть звільнитися самі через недотримання. І вони просто їдуть, коротше, і звільняються. І ось так от, постійно», – розповів окупант дружині.

Він сподівається, що йому також дозволять повернутися додому наприкінці травня – якраз після завершення 90 днів, на які нібито розрахована «спецоперація».

Нагадаємо, у російській армії влаштовують показові покарання, щоб запобігти бунтам. За інформацією Служби безпеки України, бунти у російській армії відбуваються все частіше.