У російській армії влаштовують показові покарання, щоб запобігти бунтам. За інформацією Служби безпеки України, бунти у російській армії відбуваються все частіше. Як повідомило «Громадське», СБУ оприлюднила уривок перехопленої розмови російського військового із батьком. Він розповідає, що солдати не хотіли воювати далі, а ротні командири відмовлялися вести своїх підлеглих «на смерть». Тому для приборкання бунту приїхав генерал Рустам Мурадов та влаштував їм «показовий суд». СБУ зазначає, що Мурадов відомий своєю жорстокістю після командування російськими силами у Сирії.

За словами військового, Мурадов роздягнув бунтівників, зв'язав руки, змусив усе дістати з кишень, а після цього солдатів автомобілями кудись повезли. У розмові з батьком солдат каже, що російських бунтівників все одно потім доводиться повертати додому, називаючи це «відпусткою».

«Росія ж не може офіційно визнати, що має настільки велику кількість солдат, які відмовляються воювати в Україні. От і називає їх втечу з війни "відпустками"», — зазначили в СБУ.

СБУ та українська розвідка неодноразово повідомляли про відмову воювати, дезертирство, здачу в полон та протести серед російських військових. До прикладу, у березні ZAXID.NET розповідав, що 220 російських морських піхотинців відмовились воювати в Україні. Зі ще однієї перехопленої розмови російського солдата з матір'ю стало відомо, що російські солдати готові прострелювати собі ноги, аби не воювати в Україні. Також відомі випадки, коли командири російської армії втікають із України, залишаючи своїх військових напризволяще.