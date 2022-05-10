Російські загарбники, які захопили місто Кремінна в Луганській області, почали вивозити до Росії обладнання з міських лікарень і шкіл, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, після окупації міста на плацу Луганського обласного військового ліцею «Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії» загарбники повісили свій прапор, вишкребли з фасаду напис «Слава Україні» і винесли все з приміщення.

«Всю сучасну техніку вивезли до Росії. Окрім того, брали що до вподоби з казарм, їдальні, складських приміщень», – повідомив очільник Луганщини у вівторок, 10 травня.

За словами Гайдая, російські військові обстежили кожен сантиметр освітнього закладу, а школи міста і медичне містечко теж розграбували.

«Росіяни в шоці від оснащення наших лікарень, тож не забарилися і вже в перші дні окупації почали демонтувати обладнання та перевозити до Луганська чи Росії», – наголосив голова ОВА.

Російські нацисти окупували Кремінну 18 квітня. Окупації міста передували важкі бої.