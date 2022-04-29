Перестрілка відбулася через поділ награбованого майна

В окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада Херсонської області) відбулась перестрілка між російськими військовими чеченської та бурятської національності. В нічному інциденті взяли участь загалом понад 100 солдатів – понад 50 з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома, повідомило у п’ятницю, 29 квітня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією розвідки, причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та «нерівноправність» умов з чеченцями. Як пояснюється в повідомленні, останні взагалі не бувають на передовій, а залишаються в тилу виключно як «загороджувальні загони». Їхнє завдання – спонукати підрозділи загарбників до активних дій, тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати.

Як додали у розвідці, ще однією причиною конфлікту між бурятами і чеченцями стала нерівномірність розподілу награбованого. Річ у тім, що основну вигоду від мародерства отримують саме чеченці.

Зазначимо, що російські військові займаються мародерством незалежно від того, якої вони національності. Раніше вони відкрили в Білорусі ринок, на якому продавали награбоване в Україні майно. Ті ж загарбники, які вийшли з Київщини і Чернігівщини до Білорусі, пересувалися у межах цієї країни на вкрадених в Україні автомобілях.