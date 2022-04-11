До війни росіяни, які перебували в Білорусі на навчаннях, таких автомобілів не мали

Білоруські журналісти помітили після відступу російських військ з Київського і Чернігівського напрямків низку легкових автомобілів без номерних знаків та з позначками V, які інколи супроводжують колони зі спецсигналами, пише в понеділок, 11 квітня, білоруське видання «Наша Ніва».

Білоруські журналісти отримали від очевидців чималу кількість фото та відеозаписів, як на дорогах Білорусі роз’їжджають автомобілі без номерних знаків, але з маркуванням літерою V на боках, бампері тощо.

Так, в одній з колон журналісти виявили, що на одній з міжміських автотрас рухалась вантажівка без номерних знаків із рекламою українського бренду «Гаврилівські курчата». Водночас на її кузові були маркування літери V.

Крім того, журналісти помітили рух легкових автомобілів марок Kia Sportage, VW Crafter, Peugeot Partner, які рухалися в супроводі автівок із спецсигналами. Видання зазначає, що раніше російські військові, які перебували в Білорусі до війни на навчаннях, такого автопарку не мали.

Також є фото руху автівок без номерних знаків та маркуванням V без супроводу. Читачі «Нашої Ніви» надсилали фото таких автівок також і в березні, деякі з них були припарковані у подвір’ях багатоповерхових будинків міст Білорусі.

«Наша Ніва» також зауважила, що рух автівок без номерних знаків є порушенням білоруських ПДР. Крім того, виникають питання, як автівки проходять контроль на кордоні між Україною та Білоруссю.

Українська влада та користувачі в соцмережах неодноразово розповідали про факти мародерства російськими окупантами дилерських центрів автомобільних компаній на захоплених ними територіях України, а також викрадення особистих авто українців.

Раніше журналісти зафіксували, як російські окупанти надсилали через російську службу доставки СДЭК майно, награбоване в Україні, через білоруські відділення. Крім того, росіяни відкрили в Білорусі ринок, на якому продавали награбовані в Україні речі.