Окупанти спалили всі книги з бібліотеки ХрамУ Петра Могили у Маріуполі
Бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди
У зруйнованому росіянами Маріуполі окупанти спалили всі книги з бібліотеки Храму Петра Могили, який підпорядкований Православній церкві України, повідомив у суботу, 25 червня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Після візиту московських агентів фсб в рясах стало відомо, що в Храмі УПЦ Петра Могили, за наводкою та сприянням попів РПЦ, в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками», – написав Андрющенко в Telegram.
За його словами, бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди. Сам Храм Петра Могили побудований за підтримки містян та внесений у Національний реєстр рекордів України як такий, що містить найбільший петриківський розпис.
За словами радника мера Маріуполя, зараз окупанти вирішують питання щодо знесення храму або переформатування його за канонами РПЦ.
Раніше з бібліотеки захопленого Маріуполя російські окупанти вивезли всі книжки «на зберігання». Українську літературу відсортували в окремий автобус, який поїхав до окупованого Донецька.
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