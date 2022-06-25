Книги для бібліотеки збирали волонтери і благодійники

У зруйнованому росіянами Маріуполі окупанти спалили всі книги з бібліотеки Храму Петра Могили, який підпорядкований Православній церкві України, повідомив у суботу, 25 червня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Після візиту московських агентів фсб в рясах стало відомо, що в Храмі УПЦ Петра Могили, за наводкою та сприянням попів РПЦ, в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками», – написав Андрющенко в Telegram.

За його словами, бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди. Сам Храм Петра Могили побудований за підтримки містян та внесений у Національний реєстр рекордів України як такий, що містить найбільший петриківський розпис.

За словами радника мера Маріуполя, зараз окупанти вирішують питання щодо знесення храму або переформатування його за канонами РПЦ.

Раніше з бібліотеки захопленого Маріуполя російські окупанти вивезли всі книжки «на зберігання». Українську літературу відсортували в окремий автобус, який поїхав до окупованого Донецька.