Маріупольські школярі вже цьогоріч отримали атестати на бланках з гербом РФ

Маріупольських вчителів примусово відправляють на атестацію до РФ. А школярі вже цього року отримали атестати на бланках з гербом РФ. Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Усіх маріупольських вчителів командирують на атестацію в Росію. Точно відомо про Москву. Без атестації на знання видуманої історії Росії та пропаганди російською до роботи з вересня допускати не будуть. Викорінення України – постійна мета росіян в дії», – зазначив Андрющенко.

За його словами, в Маріуполі діє неофіційна заборона на виїзд освітян із міста.

Також він розповів, що школярам цьогоріч у Маріуполі видали атестати на бланках з гербом РФ та пропонують вступати до російських вишів.

«Вчора сотень маріупольських дітей позбавили майбутнього атестатами від неіснуючого сателіта Росії. Одночасно пропонуючи «пільговий вступ» до вишів Росії. Правда, не в столицях, а здебільшого в дупі світу», – розповів він.

За інформацією «Українська правда. Життя», вчителів на окупованих територіях змушують підписати документ про готовність навчати дітей за російською шкільною програмою. Про це педагоги, які знаходяться в окупації на південному сході України, розповіли виданню The Guardian. Зі слів вчителів, чиїх імен не називають з міркувань безпеки, окупанти погрожують їм звільненням і навіть виселенням із власних будинків, якщо вони не підуть на співпрацю.

За даними видання, у середині червня окупанти заявили, що до 21 липня педагоги повинні або підписати документ, який засвідчує їхню готовність навчати дітей за російською шкільною програмою, або звільнитися.

За словами одного з вчителів, наразі документ просили підписати лише вчителів історії, географії, мови та початкових класів. Та додав, що навчальні програми з математики, фізики, біології та хімії в Росії не мають пропаганди, тому вчителів цих предметів, принаймні поки що, залишають у спокої.

Зазначимо, що Кримінальним кодексом України передбачено до трьох років позбавлення волі за навчання дітей у школах за російською програмою. У Міністерстві юстиції пояснили, яких педагогів не каратимуть за колабораціонізм.

Раніше ZAXID.NET розповідав, що Міносвіти РФ планує ввести у школах окупованого Донбасу нову посаду.