Новий навчальний рік в українських закладах освіти планується розпочати переважно в очній формі. Утім це можливо лише за умови безпечної ситуації в тому чи іншому регіоні, повідомив у п’ятницю, 24 червня, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, у закладах освіти вже почали підготовку до нового навчального року і посилюють заходи безпеки дітей та вчителів. Зокрема, фахівці ДСНС мають перевірити усі заклади освіти та прилеглі території на наявність вибухонебезпечних предметів. До нового навчального року також мають підготувати систему оповіщення про повітряну тривогу.

«Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху. До початку навчального року в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації. У кожного закладу освіти має бути відповідно обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу. Також адміністрація навчальних закладів створює запаси води й медикаментів та проводить тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги», – розповів Тимошенко.

Він повідомив, що у разі повітряної тривоги освітній процес планують переривати та за можливості повністю чи частково продовжувати його в укритті.

Також заступник голови Офісу президента уточнив, що учні та студенти, які навчалися у закладах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях або пошкоджені російськими обстрілами, можуть продовжити навчання в тих самих закладах, проте дистанційно, або ж в інших закладах освіти на підконтрольній Україні території.