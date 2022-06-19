Верховна Рада внесла тимчасові зміни до закону про загальну середню освіту, які скасовують на час воєнного стану обмеження на кількість учнів у класах і тривалість навчального року. За це проголосували 302 народних депутати на засіданні в неділю, 19 червня.

Як пише LIGA.net, Рішення парламенту призупиняє норму закону про загальну середню освіту, яка встановлює тривалість освітнього процесу в межах навчального року не менше 175 навчальних днів.

Також призупиняються положення про наповнюваність класу – не менше 5 і не більше 24 учнів у початковій школі, не менше 5 і не більше 30 – у базовій чи профільній школі.

Крім того, цим законом Верховна Рада дозволила продовжувати контракти з директорами шкіл без проведення конкурсу до припинення воєнного стану плюс шість місяців.

Також депутати призупинили дію положення, яке вимагало проводити громадські обговорення для реорганізації, зміни типу чи ліквідації шкіл у сільській місцевості.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну навчання у школах було призупинено, а згодом було переведено в дистанційний режим. Однак заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко заявив, що освітній процес в школах з 1 вересня планують відновити в очному режимі.