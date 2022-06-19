Верховна Рада на засіданні в неділю, 18 червня, внесла зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану, повідомив народний депутат від «Слуги народу» Павло Фролов.

«Законом 7432 скасували сплату військового збору для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, працівників МВС, Управління держохорони, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, інших військових формувань та інших осіб – у разі їх участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії в умовах воєнного стану», – написав він у Telegram.

Як повідомляється у картці законопроекту на сайті парламенту, за його ухвалення за основу та в цілому проголосували 314 народних депутатів.