Міністерство освіти і науки України через російську агресію внесе зміни в навчальні програми з чотирьох предметів: захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія, заявив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

«Відповідно до наказу МОН зараз працюють групи високопрофесійних спеціалістів, які створюють зміни до навчальних програм. До 15 червня ці групи мають подати результати до МОН, і ці зміни ми будемо вносити окремими нормативними документами», – сказав Вітренко в ефірі національного телемарафону у вівторок, 7 червня, повідомляє LB.ua.

Він додав, що насамперед це зміни до навчальних програм з предмету «захист Вітчизни».

«Зміни будуть стосуватися посилення практичної спрямованості цього предмету. Діти мають знати, вміти, буде посилено національно-патріотичне виховання і буде окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Щоб діти були свідомі того, що не можна чіпати, що несе для них небезпеку», – сказав Вітренко.

Також, як додав заступник міністра, зміни будуть внесені в навчальні програми з зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії. За його словами, із зарубіжної літератури буде виключено, наприклад, роман російського письменника Льва Толстого «Війна і мир».

«Такого в Україні вивчати не будуть, тобто все, що виспівує орківські війська, все воно зникне з програми зарубіжної літератури. Історія України та всесвітня історія – ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах. Будуть внесені зміни в методологію викладання історії та світової історії, робочі групи ретельно опрацьовують всі ці зміни і буде виписано взаємовідносини між українською нацією та “руським міром” на основі історичної правди», – наголосив Вітренко.

Стосовно того, чи залишиться в програмі хтось з російських письменників, Вітренко зазначив, що зараз йдуть дискусії стосовно цього питання, але програму зарубіжної літератури буде оновлено.

Також він розповів, що МОН проводить аудит місць, які у разі небезпеки можуть використовуватися як бомбосховища для учнів, також будуть розроблені відповідні вимоги до укриттів та спеціалізовані шляхи евакуації до них.