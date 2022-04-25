Освітян, які продовжують навчати дітей, перебуваючи в окупації, не вважатимуть колаборантами за сам факт викладання, повідомила заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць.

«Колаборант – це той, хто співпрацює або очолює органи якоїсь новоствореної квазіреспубліки. Якщо ж людина навіть в окупації просто продовжує належно виконувати свої обов'язки, покладені на неї державою Україна, – тут про колабораціонізм не йдеться», – пояснила Коломієць в інтерв’ю «Укрінформу».

За її словами, під дії санкції відповідної статті Кримінального кодексу не підпадатимуть педагоги та інші працівники, які в окупації продовжили працювати на користь України. Наприклад, якщо вчитель в окупації продовжує навчати дітей за українською освітньою програмою, він не вважатиметься колабораціоністом. Водночас педагоги, які умисно пропагують російські наративи у закладах освіти, підтримують тимчасову окупацію та навчають дітей за російською програмою будуть притягнуті до відповідальності.

«Колаборація – це умисна діяльність, коли людина фактично робить все, аби підірвати суверенітет держави, і в тому числі – отримати з цього собі якийсь зиск. Йдеться про людей, які, маючи можливості, вчиняють активні дії для захоплення територій, і у тому числі співпрацюють з окупантом, аби ще й отримати якісь посади. Серед іншого також передають йому матеріальні ресурси», – пояснила заступниця міністра юстиції.

Зі слів Коломієць, людина, яка не змогла виїхати з тимчасово окупованого росіянами міста і не вчиняла антиукраїнських дій в умовах окупації, вважається заручником трагічних обставин, а не колабораціоністом. Також колаборантами не вважаються люди, які за виконання своїх обов’язків у рамках українського законодавства отримують зарплату у валюті держави-окупанта.