Міносвіти Росії планує запровадити посаду радника директора школи з виховної роботи у школах окупованого Донбасу. Ці радники організовуватимуть позанавчальну діяльність, походи до театрів та кіно. Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на російський ТАСС та профільного російського міністра Сєргєя Кравцова.

«У 10 регіонах Росії було введено посаду радника з виховної роботи, вона оплачується з федерального бюджету. Щомісячна доплата вчителям складає 15 тисяч рублів. Завдання радників – організувати позанавчальну діяльність, походи до театрів, кіно. У школах Луганської та Донецької народних республік цю посаду ми також введемо. Подивимося, як буде проводитись ця робота, і потім обов'язково її розширимо», – повідомив Сєргєй Кравцов.

Зазначається, що у Росії посаду радника директора з виховання та взаємодії з дитячими громадськими об'єднаннями було затверджено у школах десяти регіонів країни 1 березня 2021 року.

До слова, раніше уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь повідомляв, що російські окупанти проводять у школах Донбасу політику лінгвоциду, викинувши з програми викладання української мови та літератури, а також історії України.

Раніше ZAXID.NED повідомляв, що у Херсоні окупанти вимагають перевести школи на російські освітні програми.