Окупаційна адміністрація Херсона провела збори директорів місцевих шкіл, на яких висунула вимогу з 1 вересня розпочати навчальний процес за російськими освітніми програмами. Однак, із близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє, повідомило у вівторок, 7 червня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з цією інформацією, окупанти доручили директорам шкіл провести збори своїх колективів та змусити педагогів переоформитись за російським законодавством та укласти договори з окупаційною адміністрацією.

Такі ж збори провели з працівниками Херсонської дирекції залізничних перевезень «Укрзалізниці». Представники окупаційної адміністрації повідомили залізничникам, що гроші виплатять лише тим з них, хто піде на співпрацю. Водночас розмір виплат буде вдвічі меншим, ніж зарплати в «Укрзалізниці» зараз.

«Очевидно, що окупаційна адміністрація Херсона не має достатніх фінансових ресурсів із забезпечення життєдіяльності міста в умовах окупації. До того ж у найближчій перспективі надходження цих фінансових ресурсів не планується», – зазначили в українській розвідці.