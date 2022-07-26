Окупанти вже раз змінили та перемалювали назву Маріуполя при в'їзді в місто

Росіяни розглядають питання про перейменування міста Маріуполь у Жданов. Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

«Вперед у минуле! Маріуполь хочуть перейменувати у Жданов. Таке бажання російські окупанти та ватні прихильники «русского міра» вже «кидають» у маси», – повідомили у Маріупольській міськраді.

Також інформацію про плани щодо переіменування міста повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряница проговорився, сказав, що разом з псевдореферендумом розглядають питання перейменування Маріуполя в Жданов», – написав Андрющенко.

Раніше радник мера міста повідомляв про те, що у Приморському районі Маріуполя російські окупанти будують «збірні бетонні курники» під виглядом багатоповерхівок.

«Більшість населення Лівобережного району та віддалених мікрорайонів Кальміуського району продовжують виживати за межами всіх гуманітарних кордонів людяності. Багаття, ящики від зброї як дрова, повні двори сміття, гігієна з відра. Середньовіччя оселилось в Маріуполі разом із окупантами», – повідомив Андрющенко.

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Також він розповів, що окупанти оголосили про закінчення видачі гуманітарної допомоги у режимі живої черги. За його словами, таке рішення спричинить збільшення черг по інших тимчасових пунктах видачі гуманітарної допомоги та поставить під загрозу питання достатньої кількості їжі для населення.

Зазначимо, що Маріуполь називася Жданов за радянських часів у 1948—1989 роках. Назву присвоєно на честь радянського державного та партійного діяча Андрія Жданова.