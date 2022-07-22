Адміністрація тимчасово окупованого росіянами Маріуполя впродовж трьох днів заборонить в'їзд та виїзд з міста для пошуків людей, які не згодні з діями загарбників, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, з 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка росіяни закривають місто на в’їзд та на виїзд. Андрющенко заявив, що будуть проводитися посилені «фільтраційні та антипартизанські заходи».

Джерела міської адміністрації зауважили, що це відбуватиметься на тлі невдалої ночі для російських військових в окупованому Бердянську, де вони втратили певну кількість своїх солдатів. Як зазначив Андрющенко, у Маріуполі очікується багато жорстких заходів.

Радник попросив містян бути пильними та не наражати себе на небезпеку. За рекомендаціями Андрющенка маріупольцям варто вичистити телефони, без зайвої необхідності не відходити від домівок, оминати блокпости та допомагати одне одному.

Зазначимо, що росіяни під час спроби окупувати місто вбили понад 22 тис. мирних жителів Маріуполя.