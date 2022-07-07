Окупанти облаштовують у місті додаткові блокпости та влаштовують вибіркові допити

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни посилюють режим та перевірки цивільних. Окупанти облаштовують у місті додаткові блокпости, а також влаштовують вибіркові допити та перевірки телефонів. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, за два місяці братська могила у селищі Старий Крим біля Маріуполя збільшилася майже вдвічі, зокрема через ексгумацію та зростання смертності.

«По центральних вулицях знову влаштовано блокпости в районі підземного переходу по пр. Мира, пр. Металургів у районі ТЦ «Браво», в районі площі Свободи, на перехресті Бахчиванджі/Будівельників, в районі площі Луніна (Стрілка), в районі Морського порту. На перехресті Урицького/Будівельників та в районі Мухіна по дорозі на Лівобережжя», – написав у Telegram Андрющенко.

За його інформацією, в порівнянні з довоєнним періодом смертність зросла в чотири рази. Щодня гине в середньому 25 людей. Лише за травень-червень померли близько 1800 людей. І є тенденція до зростання. Андрющенко розповів, що на сьогодні у заблокованому місті залишаються понад 100 тис. мешканців.

Розміри братської могили у селищі Старий Крим станом на 8 травня та 29 червня

«Маріуполь сьогодні без нормального постачання світла, води, газу. Від початку російського вторгнення у місті загинули близько 22 тис. мирних жителів. Понад 50 тисяч депортовані до Росії та тимчасово окупованих територій Донецької області», – повідомив Андрющенко.

Також він розповів, що окупанти набрали місцевих мешканців для розбору завалів на території ММК ім. Ілліча.

«Фактично людей використовують як мінерів. За останній тиждень 8 цивільних в ході таких робіт в середині заводу підірвались на міні з різними ступенями ушкоджень», – зазначив Андрющенко.

Також росіяни проводять повторні вибіркові допити, перевірку за списками та фіксацію IMEI телефонів.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив про загрозу життю мешканців через брак ліків.