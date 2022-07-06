Таким був фонтан на Театральній площі в Маріуполі до російської окупації

Російські загарбники розібрали головний фонтан Маріуполя і вивезли його до Донецька під виглядом реконструкції. Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

«Під виглядом реконструкції Театрального скверу, рашисти розібрали фонтан. Його сучасні елементи та форсунки відправлені до Донецька. Окупанти повторюють шлях фашистів. Вони так само на другий день окупації демонтували чашу фонтану, скульптурні групи і вивезли це до Німеччини. Такі паралелі вже не викликають жодного подиву. Росіяни відкрито діють за інструкціями Геббельса. Свій шлях вони закінчать так само – на лаві підсудних!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Маріуполі залишаються приблизно 150-170 тис. людей. Мешканці п'ють воду з каналізації. Через зруйновану систему водопостачання можливе поширення холери, повідомляла Всесвітня організація охорони здоров'я. Пізніше окупанти заявили, що закриють місто на карантин через хворобу.

Також повідомлялося, що російські окупанти намагаються заманити маріупольців назад у місто. Для цього розповсюджують фейкові списки адрес будинків під знос чи ремонт. Таким чином, росіяни вдаються до маніпуляції та хитрощів, аби змусити людей повернутися та затримати їх там якомога надовше.