В Маріуполі у суботу, 2 липня, згорів склад, в якому війська РФ зберігали награбоване у людей. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, на Східному в Лівобережжі окупанти-мародери «влаштували міні-серіал» награбованого в складі СТО. Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало.

«"МНСники" прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли», – зазначив Андрющенко в Telegram. За його словами, Маріуполь не приймає окупацію і починає відплату навіть в тилу окупантів.

Раніше Андрющенко повідомив, що інформація про підрив на міні біля Маріуполя ворожого десантного катера «Акула» 30 червня підтвердилася.