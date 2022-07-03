Десантний катер проекту 1176 «Акула» потонув біля Маріуполя

Інформація про підрив на міні біля Маріуполя ворожого десантного катера «Акула» 30 червня підтвердилася. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з кобзоном пісні для риб», – написав Андрющенко.

Першим про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, який написав, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер.

Однак тоді Братчук вказував, що ще не має підтвердження цій інформації.

«Чекаємо підтвердження "жеста доброй волі"», – зазначив він.

Десантний катер проекту 1176 «Акула» – серія десантних катерів, які будувались до 2009 року на чотирьох суднобудівних заводах. Десантні катери цього проекту використовувались як самостійно, так і для вивантаження десанту й техніки з Великих десантних кораблів.

«Акула» може перевозити один основний бойовий танк Т-72 або 2 вантажних автомобілі ГАЗ-66, або до 50 тонн вантажу, або 20 людей десанту.