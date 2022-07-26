Проблеми з питною водою в Маріуполі спостерігаються від березня

Російські загарбники в Маріуполі Донецької області роздають місцевим жителям заражену воду. У ній, зокрема, виявили коліформні бактерії, що означає, що вода змішана з «фекальною речовиною», повідомила у вівторок, 26 липня, Маріупольська міська рада.

«Наші волонтери взяли у Маріуполі зразок “питної води”, яку окупанти роздають людям. Її вивозили, дотримуючись усіх санітарних вимог, щоб не допустити жодних відхилень при досліджені. Його результати шокують. Згідно з дослідженням бактеріологічної лабораторії Запорізького центру контролю та профілактики хвороб, у воді виявлені коліформні бактерії. Тобто вода змішана з фекальною речовиною», – сказано в повідомленні.

Як пояснили фахівці запорізького водоканалу, згідно з санітарними нормами та правилами, у питній воді загальні коліформи мають бути відсутніми. Ці бактерії відносяться до бактерій групи кишкової палички. Вони властиві поверхневим водоймам. Тож ця вода недостатньо знезаражена для вживання людьми.

У лабораторії, яка досліджувала маріупольську воду, наголосили, що таку воду пити не можна. Є високий ризик, що вона може бути заражена іншими патогенними мікроорганізмами, які можуть нести з собою дизентерію та холеру.

«Радимо маріупольцям кип'ятити цю воду, щоб не отруїтися», – наголосили в міськраді.