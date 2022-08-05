У медзакладах Маріуполя бракує персоналу, а пацієнтів розміщують у коридорах, щоби забезпечити кращі умови для російських військових. За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, через брак медикаментів у лікарнях Маріуполя помирає майже кожен четвертий пацієнт. Найскладнішою є ситуація з інсулінозалежними пацієнтами.

«Інсулінозалежні в найгіршому стані. Привезений з Росії ендокринолог приймає лише один раз на тиждень в четвер в одній лікарні. Він і «роздає» інсулін в шприцах. Тому щастить не всім. Ситуацію сумісності, підбору інсуліну взагалі ніхто не контролює», – розповів Андрющенко.

За його словами, в лікарнях помирає кожен четвертий пацієнт. Ліків не вистачає, їх можна купити в аптеках, які належать наближеним до криміналітету колаборантам та самопроголошеному очільнику ДНР Денису Пушиліну.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв про загрозу життю мешканців через брак ліків. А Петро Андющенко закликав усіх мешканців, які мають таку можливість, покинути місто.

Нагадаємо, що наприкінці липня окупанти перестали видавати гуманітарну допомогу в Маріуполі, а мешканцям роздвали непридатну до пиття воду.