Росія, створюючи нові військові частини та з’єднання, частково оснащує нові підрозділи застарілою технікою. За інформацією української розвідки, частина техніки потребує ремонту.

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що, зазнаючи військових невдач та катастрофічних втрат особового складу та техніки, Росія намагається створювати нові військові частини та з’єднання. Але 40% техніки, якою оснащують нові російські підрозділи, є небоєздатною.

В розвідці розповіли, що новий армійський корпус РФ зможе сформувати лише до кінця листопада.

«Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема – людський ресурс. Укомплектування спеціалістами. Щоб підготувати нормального спеціаліста потрібно 3-4 місяці. Також проблемою є комплектування технікою та озброєнням. Вся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні», – повідомили в ГУР.

У розвідці розповіли, що за їхніми спостереженнями, всі підрозділи, які зараз формуються, оснащують ще радянськими зразками озброєння, які знімають із баз зберігання й арсеналів та поступають у війська.

«За нашими оцінками 40% бойової техніки небоєздатна. Її потрібно ремонтувати та приводити до ладу», – підсумував представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.