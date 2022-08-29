Сєргєй Шойгу (на фото) потрапив в немилість Путіна через брак прогресу у війні

Російські офіцери та солдати, які мають бойовий досвід, висміюють міністра оборони держави-терориста Росії Сєргея Шойгу через його неефективне керівництво, абсолютно відірване від реальності. Цьому сприяють проблеми з наступом путінської армії в Україні, який загальмувався. Про це у свіжому звіті повідомила 29 серпня розвідка Великої Британії. Її висновки опублікувало у Twitter Міністерство оборони країни.

«Шойгу, ймовірно, довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі та Міністерстві з надзвичайних ситуацій», – зазначили у розвідці.

Розвідка згадує нещодавні повідомлення незалежних російських ЗМІ, що через проблеми, з якими стикається Росія у війні проти України, Шойгу тепер відсторонений від російського керівництва. Натомість оперативні командири безпосередньо інформують президента РФ та воєнного злочинця Владіміра Путіна про хід війни.

Додамо, що раніше розвідка Великої Британії назвала зумисною дезінформацією заяву міністра оборони РФ про те, що Росія нібито як «жест доброї волі» сповільнила воєнну кампанію, аби зменшити кількість жертв серед цивільного населення.