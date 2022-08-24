Боєць ЗСУ стоїть на знищеній багатотонній башті російського танка

За півроку війни проти України Росія не досягла більшості своїх цілей, послабила дипломатичні та економічні позиції, а також стан армії. Про це йдеться у звіті розвідки від Міністерства оборони Великої Британії.

Як вважають у британській розвідці, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з метою повалити уряд та окупувати більшу частину країни. До квітня російське керівництво зрозуміло, що це не вдалося, і повернулися до скромніших цілей на сході та півдні України.

«Наступ на Донбасі просувається мінімально, і Росія очікує великої української контратаки. В оперативному відношенні Росія відчуває нестачу боєприпасів, транспортних засобів та особового складу», – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що моральний дух у багатьох підрозділах низький, становище армії значно погіршилося. Дипломатичний вплив Росії зменшився, а довгострокові економічні перспективи – похмурі.

«Після шести місяців війна РФ виявилася для неї дороговартісною і завдала стратегічної шкоди», – зазначили у британському Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні, у 31 річницю відновлення Незалежності, виповнилося шість місяців із дня повномасштабного вторгнення Росії на українські землі. Втрати ворога перевищують 45,7 тис. осіб.