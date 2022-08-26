Слова Шойгу про сповільнення воєнної кампанії як «жест доброї волі» – дезінформація

Розвідка Великої Британії назвала дезінформацією заяву міністра оборони РФ і воєнного злочинця Сєргєя Шойгу про те, що Росія сповільнила воєнну кампанію керуючись необхідністю зменшити жертви серед цивільного населення. Про це йдеться в огляді розвідки про російсько-українську війну за 26 серпня.

«Це (заява) - майже точно зумисна дезінформація. Російський наступ забуксував через низьку ефективність російських підрозділів та запеклий спротив українців. Російські сили в Україні вже не раз не вкладалися у часові рамки, визначені для операцій», – йдеться в огляді.

Зазначається, що цілком ймовірно, що Шойгу та президент РФ Владімір Путін звільнили щонайменше шістьох генералів за недостатньо швидке просування і виконання поставлених завдань.

«У той день, коли Шойгу виступав, російська балістична ракета малої дальності СС-26 «Іскандер» влучила в поїзд у місті Чаплине, вбивши щонайменше двох дітей. Це демонструє готовність Росії завдати побічної шкоди, коли вона вважає, що ракетні або артилерійські удари мають військову перевагу», – додають у розвідці.

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб. Постраждала 31 особа.

Раніше розвідка Британії констатувала, що Росія за цей час не досягла більшості своїх цілей та послабила свої дипломатичні, економічні позиції і стан армії, порівняно з ситуацією до вторгнення.