Наслідки ракетного удару російських воєнних злочинців по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області, 24 серпня 2022

У Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинули 15 людей, близько 50 отримали поранення, заявив президент Володимир Зеленський у виступі по відеозв'язку перед засіданням Ради безпеки ООН ввечері 24 серпня.

Він повідомив, що перед виступом отримав інформацію про те, що росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине.

«Чотири пасажирські вагони горять… Станом на даний момент убито щонайменше 15 людей, близько 50 поранено. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися», – сказав Зеленський, якого цитує LIGA.net.

Наразі інших подробиць про цей удар немає.

Нагадаємо, 8 квітня російські воєнні злочинці вдарили ракетами по переповненому залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Тоді загинули щонайменше 57 людей, понад 100 отримали поранення.

Вантажно-пасажирська залізнична станція Чаплине розташована у селищі міського типу Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області.

Також у цей день внаслідок ще одного удару по цьому ж району загинула 11-річна дитина, адже російська ракета влучила в приватний будинок.