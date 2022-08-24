В Синельниківському районі Дніпропетровської області вдень 24 серпня російська ракета влучила у приватний будинок, де перебували двоє дітей, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, інцидент стався близько 15:00.

«На Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок. Під завалами опинилися двоє дітей. Їх евакуювали, діти живі», – написав Тимошенко.

Інших подробиць про цей удар немає. Однак зазначимо, що росіяни 24 серпня збільшили кількість ударів по Україні. Так, вранці вони вдарили чотирма ракетами по військовій інфраструктурі Миргорода Полтавської області, а також випустили ракету на Черкащину, але її збила ППО.

Крім того, в інших областях сили ППО збили російські безпілотники.

Раніше американська й українська розвідка попереджали, що 24 серпня, у День незалежності України, росіяни планують вдарити по цивільних і урядових об’єктах.