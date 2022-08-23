Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові атаки на цивільну інфраструктуру України і державні об’єкти, повідомила агенція Reuters із посиланням на неназваного американського чиновника.

«Ми маємо інформацію про те, що Росія посилює зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та державних об’єктах України найближчими днями. Враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані загрозою, яка зберігається і яку російські удари становлять для мирного населення та цивільної інфраструктури», – сказав він.

За його словами, ця заява ґрунтується на знижених даних розвідки США.

Нагадаємо, про те, що Росія готується вдарити по українській інфраструктурі на День незалежності 24 серпня заявляли і в українських безпекових органах. Так, Головне управління розвідки Міноборони закликало українців бути особливо обережними в цей день через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії, а МВС закликало українців у цей період не ігнорувати жодного сигналу повітряної тривоги. Крім того, ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що людям, які працюють в урядовому кварталі в Києві, рекомендували цей тиждень працювати дистанційно. Також Росія закрила повітряний простір над окупованим Кримом і трьома прикордонними з Україною областями в період з 22 по 29 серпня.