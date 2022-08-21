В урядовому кварталі розташовані будівлі парламенту, ОП, Кабміну, НБУ та інші установи

Співробітникам урядового кварталу рекомендують працювати тиждень з дому. Йдеться про тиждень із 22 по 26 серпня, коли можливе загострення ситуації на фронті та «несподіванки» з боку ворога. Про це повідомила «Українська правда», з посиланням на власні джерела в парламенті та уряді.

Зазначається, що працівникам установ, які розташовані в урядовому кварталі, рекомендують із 22 по 26 серпня працювати дистанційно. Інше джерело зазначило, що працівникам державних установ в урядовому кварталі рекомендують наступного тижня «по можливості менше там з'являтися».

Повідомляється, що вже відомо, що апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно, окрім тих, що задіяні по міжнародних делегаціях та займаються підготовкою до наступного засідання.

Зазначимо, що в урядовому кварталі розташовані будівлі парламенту, Офісу Президента, Кабміну, НБУ та інші.

Зазначимо, що українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у День Незалежності. За словами заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, наступальних дій на Київ не очікується, але у ворога є інші «подарунки» для українців. Напередодні свята і 24 серпня підрозділи МВС працюватимуть у режимі підвищеної готовності.