Підрозділи МВС працюють у посиленому режимі, аби відреагувати на будь-які несподіванки

Напередодні Дня Незалежності України і під час святкувань 24 серпня підрозділи МВС працюватимуть у режимі підвищеної готовності. Наступальних дій на Київ не очікується, але у ворога є інші «подарунки» для українців, розповів заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

«Ми чудово знаємо, що російський лідер любить символізм, і тому ми чекаємо особливих «сюрпризів» для всіх мешканців нашої держави. Це не є таємницею, що ніякого штурму столиці чи наступу у цей день не передбачається. Водночас на озброєнні у росіян є і ракети, і авіабомби, й інше. Саме тому я закликаю громадян у ці дні дослухатися до наших порад, дотримуватись вимог комендантської години та належним чином реагувати на сигнали повітряної тривоги», – сказав Єнін, якого цитує «Укрінформ».

Посадовець нагадав, що нещодавно було помічено активізацію телефонних терористів.

«Ми це вже спостерігали перед початком повномасштабного вторгнення. І вже вчора ціла низка обласних центрів України стикнулися з масованими повідомленнями щодо замінування об'єктів. Попри те, що всі повідомлення виявилися фейковими, ми не можемо гарантувати, що наступне повідомлення буде таким», – наголосив заступник міністра.

Він запевнив – усі підрозділи МВС працюють у посиленому режимі, аби відреагувати на будь-які несподіванки.

«Всі наші підрозділи діють в умовах підвищеної готовності. В місцях відпочинку громадян забезпечимо посилене патрулювання. Напоготові будуть слідчо-оперативні групи до реагування на будь-який позаштатний розвиток ситуації. Так само будуть задіяні наші рятувальники. Прошу всіх з повагою поставитися до деяких обмежень та правоохоронців, які допомагають забезпечити безпеку», – сказав Єнін.

Раніше в Управлінні стратегічних комунікацій ВСУ попередило, що є висока загроза масованого обстрілу всієї території України напередодні і під час святкування Дня Незалежності. РФ концентрує на кордонах України і окупованих територіях ракети С-300.