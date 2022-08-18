Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в четвер, 18 серпня повідомило, що Росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість транспортно-пускових контейнерів з зенітними керованими ракетами до ЗРК С-300 – наразі до кордону їде ешелон з ракетами з міста Улан-Уде.

«На початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелон із боєприпасами у складі 28 вагонів із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 ЗКР [зенітних керованих ракет]. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде у 20-х числах», – сказано у повідомленні.

Згідно з цією інформацією, до середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у російському місті Котово було вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до ЗРК С-300. Також відомо, що у районі Джанкоя було складовано близько 440 ТПК (транспортно-пускових контейнерів) до ЗРК С-300. У СтратКом ЗСУ зазначили, що після інциденту в Джанкої поки що важко сказати, чи були ці ТПК знищені повністю, чи частково чи взагалі не постраждали.

Також повідомляється, що Росія накопичує ракети до С-300 у Зябрівці (Білорусь) за 22 км від кордону з Україною – там наразі загальна кількість ТПК перевищує 60 од.

«Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття низки ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня», – підсумували у СтратКомі ЗСУ.

Нагадаємо, зенітно-ракетні комплекси С-300 це системи протиповітряної оборони, відповідно, ракети для нних призначені, щоб знищувати повітряні цілі. Але Росія обстрілює цими ракетами низку українських міст. Удари, завдані такими ракетами, є дуже руйнівними.