На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників

На День Незалежності України, 24 серпня, російські окупанти планують провести в напівзруйнованому та захопленому Маріуполі показове «судилище» над полоненими захисниками «Азовсталі». Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Як розповіли українські розвідники з цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії.

«На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням», – йдеться у повідомленні.

В ГУР додають, що росіяни для того, щоб додати вигляд «легітимності» цій акції, готують спеціально навчених «свідків» та завозять представників рашистських «ЗМІ».

«За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну», – йдеться у повідомленні розвідки.

Як інформував ZAXID.NET, захисники «Азовсталі» добровільно здалися в полон на початку другої половини травня. Так солдати, які до останнього боронили Маріуполь, виконали наказ командування про порятунок своїх життів. Загалом у полоні опинилися понад 2,5 тис. військових. Після цього повідомлялося, що полонених воїнів обміняють. 29 червня відбувся найбільший обмін полоненими за час повномасштабної війни, у процесі якого визволили 144 українських воїнів, з яких 97 – оборонці «Азовсталі».

29 липня стало відомо про розстріл колонії в окупованій Оленівці Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, зокрема – захисників «Азовсталі». За різними даними, внаслідок вибуху загинули від 40 до 53 українських військових. Перед цим до барака, де це сталося, перевели захисників «Азовсталі», більшість з яких – це бійці полку «Азов». За даними української розвідки, вибух влаштували «вагнерівці». Міжнародні експерти переконані, що причиною вибуху була термобарична зброя.