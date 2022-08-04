За даними розвідки, колонію з українськими полоненими в Оленівці підірвали «вагнерівці»

Розвідка США встановила, що військові держави-терориста Росії прагнуть сфальсифікувати докази, щоб покласти на українські війська відповідальність за напад на в’язницю в окупованій Оленівці, в результаті якого загинули понад пів сотні українських військовополонених. Про це повідомляє агентство The Associated Press з посиланням на дані розвідки.

За словами офіційного представника США, знайомого з висновками розвідки, Росія намагається сфабрикувати справу таким чином, щоб звинуватити українських військовослужбовців в ударі по Оленівці. Агресор має намір створити враження, що ЗСУ нібито завдали удару по колонії з американських РСЗВ HIMARS або артилерії.

Американський чиновник на умовах анонімності розповів, що представники РФ можуть підкинути боєприпаси з артилерійських ракетних систем середньої дальності або РСЗВ HIMARS на місце події. У такий спосіб агресор сподівається перекласти провину за вбивство військовополонених на українські Збройні сили.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що росіяни обстріляли барак з військовополоненими українцями з артилерії. Пізніше СБУ опублікувала переговори бойовиків угруповання «ДНР», з яких випливає, що трагедія сталася не через обстріл, а внаслідок детонації вибухівки, яку там тримали росіяни.

За різними даними, внаслідок теракту загинули від 40 до 53 українських воїнів, які у травні потрапили в полон, виходячи з оточеної «Азовсталі» у Маріуполі.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України пізніше повідомили, що підрив колонії в Оленівці, де росіяни утримували українських військовополонених, здійснили найманці приватної військової компанії Вагнера, яка тепер називається «Ліга», за вказівкою її номінального власника Євгєнія Прігожина на прізвисько «кухар Путіна».