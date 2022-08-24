У перші днІ повномасштабної війни міністр оборони Білорусі Віктор Хренін телефонував міністру оборони України Олексію Резнікову і пропонував капітулювати. Також 24 лютого до Офісу президента України телефонували з Кремля та пропонували здатися, йдеться у матеріалі американської газети The Washington Post, опублікованому в середу, 24 серпня.

26 лютого 2022 року Резнікову зателефонував Хренін. Український міністр згадав, що в розмові Хренін «тремтячим голосом» сказав, що «передає послання» міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу: «Якщо Україна підпише акт про капітуляцію, вторгнення припиниться».

Резніков сказав, що відповів: «Я готовий прийняти капітуляцію з російської сторони».

У матеріалі також згадується попередня розмова Хреніна з Резніковим напередодні вторгнення – 22 лютого. Хренін, «давши слово офіцера», запевняв, що наступу росіян із території Білорусі не буде. «І він був брехуном», – зазначив Резніков.

Крім того, 24 лютого голові офісу президента Володимира Зеленського Андрію Єрмаку телефонував колишній куратор Кремля на Донбасі Дмітрій Козак та вимагав здатися. Раніше Єрмак разом із Козаком були радниками у «нормандському форматі» щодо вирішення конфлікту на Донбасі. За словами Єрмака, під час дзвінка він спочатку не міг взяти себе в руки.

«Телефон задзвонив один раз, потім ще. Він відповів. Він почув хрипкий голос Дмітрія Козака, заступника голови адміністрації Кремля, який народився в Україні, але давно увійшов до найближчого оточення Путіна. Козак сказав, що українцям час здаватися. Єрмак вилаяв Козака і поклав слухавку», – йдеться у статті.