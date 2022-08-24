Російський президент і воєнний злочинець Владімір Путін

Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) стверджують, що командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії та воєнному злочинцю Владіміру Путіну. Про це йдеться у зведенні ISW.

Як стверджують аналітики з посиланням на джерела, командири російських військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи Міністерство оборони (МО) Росії та начальника Генерального штабу Валєрія Герасимова в системі командування.

Крім того, аналітики Інститут з посиланням на зібрані дані припускають, що міністр оборони Росії Сєргей Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну, яка провалилася, попри запевнення Шойгу про швидку перемогу.

Нагадаємо, раніше ISW повідомляла, що росіяни не зможуть захопити більше територій України у найближчі місяці. Російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан. Таке розгортання відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.