Росіяни нездатні перетворювати невеликі тактичні успіхи на так звані оперативні

Війська держави-терориста Росії ймовірно так і не зможуть виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції і не зможуть захопити більше території України в найближчі місяці, якщо події не будуть розгортатися «непередбачувано». Про це свідчить зведення аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків ISW, нездатність російських військ отримати вигоду зі своїх попередніх «успіхів» у районі Бахмуту та Авдіївки на Донеччині є прикладом фундаментальної військової проблеми ворога. Зокрема, його нездатності перетворити тактичні успіхи на фронті на оперативні.

«Російським силам постійно не вдавалося скористатися тактичними проривами, щоб маневрувати в тилові райони України або вивести з ладу значні частини українських оборонних рубежів. Тому вони постійно дають українцям час, щоб тактично вийти з бою і відновити оборонні позиції, проти яких загарбники мають потім розпочати нові навмисні атаки», – йдеться у зведенні ISW

За словами військових експертів, це явище допомагає пояснити надзвичайно повільні темпи просування окупаційних військ на схід. Також воно переконливо свідчить про те, що окупанти не зможуть захопити більше території в найближчі місяці, якщо ситуація не буде розвиватися непередбачуваним чином.

Найімовірніше, армія держави-терориста Росії так і не зможе виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції, щоб відновити імпульс, необхідний для значного територіального просування, яке «привело б її до оперативних успіхів на фронті».

Також повідомляється, що росіяни здійснили кілька невдалих наземних штурмів на південний захід і південний схід від Ізюма, наземний наступ на південний схід від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута. Російські війська досягли обмежених успіхів на захід від Донецька, але не проводили наземних нападів у напрямку кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

Армія держави-терориста Росії продовжила атакувати населені пункти на північний захід і південний захід від Авдіївки. Також російські війська здійснили кілька штурмів на лінії фронту Херсон-Миколаїв і частково просунулися на схід від Миколаєва.