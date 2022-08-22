Корабельне угруповання в Чорному морі нарощує свою присутність

Окупаційна російська армія тримає у Чорному морі п'ять носіїв ракет типу «Калібр». Загарбники збільшили кількість ракет на них до 30. Про це повідомило у зведенні Оперативне командування «Південь».

Як повідомили в командування, російські окупанти тримають в Чорному морі один великий десантний корабель.

«Корабельне угруповання в Чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут. При цьому напоготові 5 носіїв ракет типу «Калібр» із загальною кількістю понад 30 та 1 військово-десантний корабель», – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці ОК.

Таким чином загроза ракетних ударів Росією по Україні залишається високою. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою нагнітання обстановки в регіоні, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму і правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації. Довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту», – зазначили в ОК «Південь».

Зазначимо, що українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у День Незалежності. За словами заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, наступальних дій на Київ не очікується, але у ворога є інші «подарунки» для українців. Напередодні свята і 24 серпня підрозділи МВС працюватимуть у режимі підвищеної готовності.