Українські воїни продовжують давати відсіч російському вторгненню

Росіяни у Херсонській і Харківській областях використовують церкви, монастирі й дитячі садки як військові об’єкти, повідомив у вівторок, 6 вересня, Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області, як польовий шпиталь», – йдеться в повідомленні.

Щодо ситуації на фронті, то, за інформацією Генштабу, російські війська продовжують намагатися повністю захопити Донецьку область та втримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Також тривають обстріли військових і цивільних об’єктів в Україні на різних напрямках.

Загалом, за минулу добу, росіяни завдали три ракетні та понад 35 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ніч з 5-го на 6-те вересня російські окупанти почали з підступних ракетних ударів по цивільних об’єктах у містах Бахмуті та Костянтинівці Донецької області.

Також Генштаб традиційно попередив про загрозу авіаційних та ракетних ударів, оскільки лише в акваторії Чорного моря в готовності до застосування продовжують перебувати носії крилатих ракет морського базування «Калібр» противника.

Тим часом Сили оборони відбили спроби російського наступу на Донеччині, в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.