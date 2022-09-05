Зі слів президента України можна зробити висновок, що росйський склад було знищено за допомогою РСЗВ M270 MLRS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові знищили склад з ворожими боєприпасами, з якого росіяни брали ракети С-300 для ударів по Харкову. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні 5 вересня.

«Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок», – наголосив він.

Голова держави наголосив, що ЗСУ «послідовно, дуже ретельно й акуратно» знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів.

«Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!», – сказав Зеленський.

Президент також пообіцяв окупантам «обов'язкову відповідь» за сьогоднішній ракетний удар по Криворізькому району, а також за постійні обстріли Зеленодольська, Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї території України.

Президент подякував всім українським захисникам і захисницям, розвідці й Службі безпеки, «які роблять усе, щоб окупантам щодня ставало дедалі складніше перебувати в Україні». Він також подякував українцям на тимчасово окупованій території, які допомагають українській армії знищувати ворожі об’єкти.