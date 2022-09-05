ЗСУ знищили склад С-300, якими росіяни обстрілювали Харків
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові знищили склад з ворожими боєприпасами, з якого росіяни брали ракети С-300 для ударів по Харкову. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні 5 вересня.
«Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок», – наголосив він.
Голова держави наголосив, що ЗСУ «послідовно, дуже ретельно й акуратно» знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів.
«Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!», – сказав Зеленський.
Президент також пообіцяв окупантам «обов'язкову відповідь» за сьогоднішній ракетний удар по Криворізькому району, а також за постійні обстріли Зеленодольська, Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї території України.
Президент подякував всім українським захисникам і захисницям, розвідці й Службі безпеки, «які роблять усе, щоб окупантам щодня ставало дедалі складніше перебувати в Україні». Він також подякував українцям на тимчасово окупованій території, які допомагають українській армії знищувати ворожі об’єкти.
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