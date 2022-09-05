Кремінна перебуває під російською окупацією з 18 квітня, окупації міста передували триденні бої

У тимчасово окупованій Кремінній Луганської області ударами Збройних Сил України знищено до 400 російських окупантів та виведено з ладу близько 100 одиниць ворожої техніки, повідомив у понеділок, 5 вересня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, ЗСУ показали «відмінні результати» у Кремінній – ударами Сил оборони зруйновано кілька будівель, в яких було розташування росіян. Він зазначив, що втрати противника склали до 400 осіб особового складу та близько 100 одиниць військової техніки, яка вийшла з ладу. Інших подробиць про ці удари Гайдай не повідомив.

Росіяни разом з бойовиками угруповання «ЛНР» окупували Кремінну Луганської області 18 квітня. Окупації міста передували триденні бої.

26 серпня стало відомо, що ЗСУ знищили базу російських десантників у Кадіївці Луганської області, внаслідок чого було вбито до 200 загарбників.

16 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху в будівлі СБУ у Лисичанську на Луганщині загинуло керівництво другого армійського корпусу і 20 працівників ФСБ.