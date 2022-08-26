Окупанти базувалися в готелі з 2014 року

В окупованій російськими військами Кадіївці (колишній Стаханов) на Луганщині українські бійці знищили близько 200 російських десантників, завдавши удару по базі окупантів в готелі «Донбас». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

«У тимчасово окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області українські воїни знищили базу росіян, яку вони облаштували у готелі «Донбас». Ліквідовано 200 військових повітряно-десантних військ РФ», – розповів він.

Гайдай зазначив, що окупанти базувалися в готелі з 2014 року.

Інформація про обстріл Кадіївки підтверджується повідомленням у російських пропагандистських ЗМІ, зазначає «Українська правда». Зокрема, росіяни стверджують, що зранку 26 серпня ЗСУ випустили по Кадіївці 10 ракет з HIMARS.

Нагадаємо, що у ніч на неділю, 24 липня, артилерійські підрозділи Збройних сил України за допомогою американських реактивних систем залпового вогню HIMARS знищили командний пункт російських окупантів в українському місті Хрустальне (колишній Красний Луч) на Луганщині. Тоді повідомлялось про щонайменше 100 знищених росіян.