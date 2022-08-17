Dсього внаслідок вибуху в Лисичанську загинули близько сотні загарбників

Внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Лисичанську, який трапився 16 серпня, була вщент зруйнована будівля СБУ, у якій знаходився штаб росіян. Загинуло керівництво 2-армійського корпусу та орієнтовно 20 представників російської ФСБ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«В окупованому Лисичанську «злетіло у повітря» не лише керівництво 2-го армійського корпусу, але й ФСБшники», – зазначив Гайдай.

Як повідомляв ZAXID.NET, всього внаслідок вибуху в Лисичанську загинули близько сотні загарбників.

Перед цим, у неділю, 14 серпня, в окупованій Попасній на Луганщині під удар потрапив штаб російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників росЗМІ. Зазначалось, що внаслідок удару могли загинути щонайменше 100 «вагнерівців».

Від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України, захисники вже знищили 44100 окупантів та 1886 їхніх танків. За останню добу військові ліквідували 200 загарбників.