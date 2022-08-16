У мережі з’явилися кадри зруйнованого будинку СБУ у тимчасово окупованому Лисичанську, де росіяни влаштували штаб

Внаслідок вибухів в окупованому Лисичанську могли загинути близько 100 російських військових. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі «Радіо Свобода».

Він зазначив, що загиблі були з другого армійського корпусу армії держави-терориста Росії.

Гайдай також нагадав, що на тимчасово окупованих територіях працюють українські партизани.

Міноборони держави-терористки офіційно цю інформацію наразі не коментувало.

Сьогодні ж очільник області повідомляв про те, що російські війська ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу.

Українські військові залишили Лисичанськ 3 липня. ЗСУ відійшли від займаних позицій задля збереження особового складу. Лисичанськ лишався останнім великим містом в Луганській області, яке армії РФ не вдавалося захопити.



Нагадаємо, від вибуху української ракети в Попасній загинуло понад сто бойовиків ПВК «Вагнер», у тому числі заступники начальника.